Piątek 24 stycznia 2020 Viper V380 - nowy headset od Patriota

Autor: DYD | 18:01 Firma Patriot zapowiedziała kolejny produkt w ramach swojej marki Viper Gaming. Tym razem jest to zestaw słuchawkowy klasy premium Viper V380, który ma zaspokoić potrzeby wymagających graczy w zakresie jakości wykonania, brzmienia, obsługi technologii dźwięku przestrzennego 7.1, atrakcyjnego wzornictwa i komfortu użytkowania. Patriot postawił na wysokiej klasy materiały, w tym duże nauszniki i opaskę pokrytą ekoskórą zszywaną na krawędziach, wewnątrz której umieszczono miękką dostosowującą się do kształtu głowy gąbkę. Regulowany pałąk wykonany jest ze stali, a obudowa słuchawek z tworzywa ABS. 2,1-metrowy kabel zabezpieczono materiałowym oplotem, a cała konstrukcja waży 320 gramów. Ergonomiczna zamknięta konstrukcja zapewnia pasywną izolację hałasu z otoczenia.



Headset prezentuje się nowocześnie, a podświetlenie RGB jest w pełni regulowane, więc każdy będzie mógł dostosować kolory do własnych potrzeb. Ciekawostką jest specjalny tryb reakcyjny podświetlenia, w którym LEDy reagują na muzykę lub dźwięki w grze. Warto też wspomnieć o możliwości kontroli głośności, wyciszenia i podświetlenia z poziomu lewej słuchawki.







Za jakość dźwięku słuchawek Viper V380 odpowiadają duże 53 mm przetworniki, które charakteryzują się pasmem przenoszenia 20-20000 Hz. Istotnym elementem każdego gamingowego headsetu jest też mikrofon - Patriot postawił na odczepianą konstrukcję na elastycznym pałąku, która pochwalić może się technologią Xear ENC. Jest to aktywna redukcja szumów, która działa na zasadzie wykorzystania dwóch mikrofonów, mających na celu odróżnienie naszego głosu od dźwięków z otoczenia.



Specjalna aplikacja Viper jest bardzo intuicyjna, dzięki czemu każdy bez problemu się w niej odnajdzie. Co najważniejsze, znajdziemy tu wiele przydatnych opcji, w tym equalizer, dostęp do funkcji Xear czy możliwość personalizacji podświetlenia.



Headset Viper V380 trafi do sprzedaży w przyszłym tygodniu, a jego cena wynosić będzie 339 zł.



