Poniedziałek 27 stycznia 2020 Microsoft zapowiada odświeżoną wersję Age Of Empires III

Autor: Wedelek | 05:01 Po zapowiedziach Age Of Empires IV oraz zremasterowaniu drugiej części cyklu gier od studia Ensemble Studios firma Microsoft ogłosiła plany związane z odświeżoną wersją Age Of Empires III. Podobnie jak w przypadku dwójki gracze otrzymają grę z niezmienioną kampanią i mechaniką, ale wzbogaconą o wsparcie dla wyższych rozdzielczości i z lepszymi modelami 3D oraz teksturami. Wersja Definitive Edition trójki trafi w pierwszej kolejności do uczestników programu Insider, którzy będą mogli zagrać w tzw. betę już w przyszłym miesiącu. We wspomnianych testach może wziąć udział praktycznie każdy, kto zapisze się do nich za pomocą TEJ strony internetowej.



Wymagania wersji beta Age Of Empires III Definitive Edition: wyglądają następująco:

• Windows 10 64-bit

• 8GB RAM

• Karta graficzna z 2GB pamięci, co najmniej Intel HD Graphics 4400

• Dwurdzeniowy CPU







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.