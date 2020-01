Poniedziałek 27 stycznia 2020 Activision Blizzard w nowych grach wykorzysta infrastrukturę od Google

Autor: Wedelek | źródło: SlashGear | 05:15 Firmy Google i Activision Blizzard podpisały umowę na mocy której w najbliższych latach potentat na rynku gier będzie korzystać z usług wyszukiwarkowego giganta w swoich nowych projektach. Zawarte w ubiegły piątek porozumienie stanowi, że kolejne gry z trybem wieloosobowym będą korzystać z infrastruktury sieciowej Google, w tym z serwerów Cloud oraz powiązanych z nimi usług, na czele z systemem sztucznej inteligencji. Poza tym platforma YouTube stanie się głównym kanałem dla internetowego marketingu Activision Blizzard. To właśnie za jej pośrednictwem będzie realizowany streaming wydarzeń e-sportowych związanych z takimi grami jak Call of Duty, Hearthstone, czy Overwatch.



Zawarta umowa obejmuje wszystkie rynki za wyjątkiem chińskiego, gdzie odpowiednie regulacje prawne wymagają odmiennego podejścia do tematu.



