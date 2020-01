Poniedziałek 27 stycznia 2020 Wraith Prism z sześcioma ciepłowodami to podróbka

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:29 (1) Pod koniec ubiegłego tygodnia światowe media obiegły zdjęcia nowego coolera z rodziny Wraith Prism, wyposażonego w sześć ciepłowodów zamiast czterech. Fani przyjęli nowy model z dużym entuzjazmem, spodziewając się wyraźnej poprawy w kwestii rozpraszania ciepła. Niestety okazało się, że AMD nie ma nic wspólnego z pokazanym na łamach XFastest układem chłodzenia, a co więcej takiego modelu nie ma nawet w planach. Przynajmniej tych najbliższych. Mamy więc do czynienia z podróbką, której pochodzenie pozostaje tajemnicą. Sam producent przestrzega przed jej zakupem wskazując na jakość wykonania, która może pozostawiać sporo do życzenia.



Chodzi w tym wypadku przede wszystkim o ciepłowody, które są wypełnione cieczą. A przynajmniej powinny ją posiadać. Jeśli zostały źle wykonane, to w najlepszym razie nie będą spełniać swojej funkcji, a w najgorszym scenariuszu może dojść do ich rozszczelnienia i wycieku substancji w nich zawartej wprost na płytę PCB i procesor. To niestety może się skończyć tragicznie, a pechowy użytkownik będzie musiał pogodzić się z koniecznością wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy.







