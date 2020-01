Poniedziałek 27 stycznia 2020 Core i5-10300H przetestowany w Cinebench R20

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:58 Serwis LaptopMedia podzielił się ze swoimi użytkownikami zrzutem ekranu prezentującym wydajność najnowszego procesora Intela dla laptopów z serii 10 w programie CineBench R20. Model Core i5-10300H osiągnął w nim wynik 1924pkt, wyprzedzając tym samym swojego poprzednika, czyli model 9300H o około 11%. Oba układy mają TDP 45W, są wytwarzane w usprawnionej litografii 14nm oraz dysponują czterema rdzeniami z obsługą ośmiu wątków i IGP Intel UHD 630. Model 10300H bazuje na nowej architekturze o nazwie Comet Lake, a 9300H zbudowano w oparciu o rdzenie Coffee Lake.



Opisywany test pokazuje, że nowa architektura przyniesie pewien wzrost IPC, ale wbrew pozorom będzie on o wiele niższy niż przytaczane na początku 11%. Czemu? Otóż jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. W tym wypadku trzeba odnotować, że Core i5-10300H pracował z wyższymi zegarami niż 9300H (100-200MHz) i miał do dyspozycji szybszą pamięć RAM (DDR4-3200MHz vs DDR4-2666MHz). Co prawda trudno jednoznacznie ocenić procentowy wpływ tych dwóch elementów na końcowy wynik testu, ale nie sposób też pominąć ich znaczenie.





Kliknij aby zobaczyć pełnowymiarową wersję obrazka





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.