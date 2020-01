Wtorek 28 stycznia 2020 CacheOut, czyli nowa luka w procesorach Intela

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 18:40 Pracownicy uniwersytetów w Mishigan i Adelide odkryli kolejną lukę w procesorach Intela związaną z nieprawidłowym zabezpieczeniem pamięci L1. Podobnie jak w już łatanym Zombie Load (L1D Eviction Sampling) problem dotyczy buforów wykorzystywanych przez procesor, z których można bardzo łatwo wykraść wrażliwe dane. W CacheOut haker dokonuje przejęcia interesujących go informacji w trakcie procesu przenoszenia danych pomiędzy różnymi buforami. Natura tego mechanizmu sprawia, że odpowiednio napisany kod pozwala nie tylko pozyskać dane bez autoryzacji, ale nawet dokonać wstępnej ich selekcji poprzez przenoszenie konkretnych paczek do mniej bezpiecznych buforów.



Ponieważ mamy do czynienia z podatnością typu MDS (Microarchitectural Data Sampling), toteż konieczna będzie aktualizacja BIOSu płyty głównej, co po raz kolejny może odbić się na wydajności łatanych procesorów. Intel twierdzi, że luka CVE-2020-0549 / INTEL-SA-00329 stanowi średnie zagrożenia dla użytkowników, na co wpływ ma zapewne fakt, że nie da się jej wykorzystać za pomocą spreparowanego kodu JS zaszytego w kodzie witryny. Z drugiej strony przed ewentualnym atakiem nie uchronią użytkownika ani enklawy SGX ani stosowanie maszyn wirtualnych, co ma duże znaczenie dla klientów biznesowych.



Na szczęście na CacheOut odporne są wszystkie procesory AMD i najnowsze układy Intela, bazujące na architekturze x86 wydanej po czwartym kwartale 2018 roku. Bezpiecznie mogą też spać wszyscy posiadacze procesorów z rdzeniami Broadwell lub starszymi.









