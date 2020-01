Poniedziałek 27 stycznia 2020 AMD po cichu łata poważną dziurę w sterownikach dla Radeonów

Autor: Wedelek | źródło: Talos Inteligence | 06:13 Talos Intelligence informuje, że posiadacze Radeonów powinni bezwzględnie zaktualizować sterowniki do najnowszej wersji oznaczonej symbolem 20.1.1. Okazało się, że AMD usunęło w niej aż cztery poważne luki w zabezpieczeniach o symbolach CVE-2019-5124, CVE-2019-5146, CVE-2019-5147 i CVE-2019-5183. Korzystając z nich haker mógł nie tylko zaburzyć pracę akceleratora, ale też wykonać dowolny fragment kodu. Co gorsza nie dało się w żaden sposób zabezpieczyć przed zagrożeniem, nawet korzystając z instancji systemu uruchamianej na maszynie wirtualnej. Atakujący i tak był w stanie wykonać kod na tzw. hoście.



Piętą achillesową sterowników była w tym wypadku biblioteka ATIDXX64.dll, z której korzystał kompilator shaderów. Dzięki błędowi programistycznemu możliwe było napisanie odpowiedniego podprogramu, który mógłby zostać wykorzystany w kilku różnych wariantach ataków.



Co ciekawe AMD próbowało ukryć fakt istnienia tych luk, nie informując nikogo o ich usunięciu. Dlatego też na liście zmian wprowadzonych przez sterowniki Adrenalin 20.1.1 próżno szukać informacji o załatanej dziurze. Mimo to jej istnienie zostało potwierdzone przez niezależnych ekspertów z wykorzystaniem Radeona RX 550 oraz oprogramowania VMware Workstation 15 oraz Windowsa 10. Dobrze chociaż, że producent szybko uporał się z problemem.



