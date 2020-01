Poniedziałek 27 stycznia 2020 Wadliwy firmware uszkadza kontrolery w niektórych z laptopów Lenovo

Autor: Wedelek | źródło: Notebook Check | 18:12 Posiadacze komputerów Lenovo ze złączami USB C zgłaszają od pewnego czasu problem z nowym typem portu, który po pewnym czasie przestaje działać. Winowajcą jest wydana w sierpniu ubiegłego roku aktualizacja firmware dla niektórych kontrolerów Thunderbolt 3. Z tego też powodu problem dotyczy tylko niektórych maszyn, w tym modeli ThinkPad T470 oraz T480, ale nie obejmuje chociażby X1 Extreme czy ThinkPada P1, bo te używają innego oprogramowania. Niestety o ile źródłem kłopotów jest wadliwy kod, tak naprawa laptopów z niedziałającym USB C będzie wymagać ingerencji w sprzęt.



Źle działający firmware powoduje bowiem bardzo szybką degradację pamięci SPI-ROM kontrolera doprowadzając do jego fizycznego uszkodzenia. W związku z tym trzeba nie tylko zaktualizować oprogramowanie, ale i wymienić sam kontroler na nowy. To niestety wiąże się z kosztami, a w chwili obecnej Lenovo nie ogłosiło żadnej specjalnej akcji serwisowej dla posiadaczy laptopów, które utraciły gwarancję. Ci muszą więc albo uzbroić się w cierpliwość, albo naprawić sprzęt na własną rękę, posiłkując się przy okazji starszą wersją firmware, a przynajmniej do czasu wydajnia poprawionej wersji oprogramowania.



