Wtorek 28 stycznia 2020 Windows 7 dostanie jeszcze jedną łatkę

Autor: Wedelek | źródło: HotHardware | 05:01 Microsoft wydając ostatnią łatkę bezpieczeństwa dla systemu Windows 7 przypadkowo zepsuł kod odpowiadający za poprawne wyświetlanie tapety. W konsekwencji niektórzy posiadacze starszej wersji okienek po aktualizacji zostali powitani czarnym ekranem bez możliwości trwałej zmiany tego faktu. Po wielu próbach okazało się, że tapeta nie wyświetla się poprawnie w momencie gdy użytkownik korzysta z obrazu o rozdzielczości innej niż natywna i system stara się go dopasować poprzez rozciągnięcie. Wystarczy więc skorzystać z innego algorytmu dopasowania by cieszyć się pulpitem z ulubioną tapetą.



Mimo iż problem jest trywialny, to Microsoft zdecydował się go naprawić. Oznacza to, że mimo zakończenia wsparcia technicznego Windows 7 dostawnie jeszcze jedną, małą poprawkę. Niestety nie obejmie ona żadnych innych zmian w kodzie, przez co wykryta ostatnio krytyczna luka w Internet Explorerze nie zostanie załatana.



