Wtorek 28 stycznia 2020 Vegas Chroma - nowy układ chłodzenia dla CPU Intela i AMD od Akasy

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:17 Akasa wprowadziła do oferty nowe chłodzenie dla CPU Intela i AMD z podświetlanym wentylatorem. Pod względem budowy Vegas Chroma mocno przypomina BOXowe coolery Intela i podobnie jak one składa się z aluminiowego radiatora z żeberkami ułożonymi promieniście od środka bloku chłodzącego. Do niego przymocowano 120mm wentylator, którego łopatki wirują z prędkością od 500 do 1800 obrotów na minutę, wytwarzając przy tym hałas nieprzekraczający 32,5dBA. Wentylator jest sterowany za pomocą kabelków z wtyczkami 3-pin i 4-pin, z czego pierwsza odpowiada za podświetlenie, a druga za prędkość z jaką obracają się łopatki.



Vegas Chroma występuje w dwóch odmianach. Wersja LG ma wysokość 59m, waży 340 gramów i jest dedykowana procesorom kompatybilnym z podstawką LGA 115x, a AM o wysokości 63mm oraz wadze 380 gramów jest przeznaczona dla procesorów AMD z podstawką AM3+/4. Cen nie podano.







