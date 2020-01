Wtorek 28 stycznia 2020 iOS 14 na niemal wszystkich urządzeniach z iOS 13

Autor: Wedelek | źródło: 9to5mac | 05:30 Podczas czerwcowej imprezy WWDC firma Apple zaprezentuje światu najnowszą wersję swojego mobilnego systemu operacyjnego o nazwie iOS 14, a także jego wersję dla tabletów, czyli iPadOS. Nieoficjalne źródła donoszą, że opisywane oprogramowanie trafi do wszystkich iPhone’ów z iOS 13, oraz do większości z dotychczas wspieranych iPadów. Wyjątkiem maja być modele Air (premiera w październiku 2014r) oraz mini 4 (wrzesień 2015), które nie otrzymają już nowej wersji OSu. Na skierowanej przede wszystkim do deweloperów konferencji WWDC zobaczymy też prawdopodobnie nowy sprzęt od Apple. Być może będzie to kolejny iPad.



Lista wspieranych urządzeń ma wyglądać tak:

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone 11

• iPhone XS

• iPhone XS Max

• iPhone XR

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone SE

• iPod Touch (7 gen)

• 12.9-calowy iPad Pro

• 11-calowy iPad Pro

• 10.5-calowy iPad Pro

• 9.7-calowy iPad Pro

• iPad (7 gen)

• iPad (6 gen)

• iPad (5 gen)

• iPad mini (5 gen)

• iPad Air (3 gen)



Na deser obrazek z najnowszego wniosku patentowego Apple. Być może tak właśnie będzie wyglądał przyszły iMac.









