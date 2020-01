Środa 29 stycznia 2020 Lisa Su dołącza do rady dyrektorów CISCO

Autor: Wedelek | 05:16 CISCO, amerykański gigant na rynku rozwiązań sieciowych, poinformował o dołączeniu do rady dyrektorów nowej osoby – obecnego CEO firmy AMD, czyli dr. Lisy Su. Oczywiście Pani Su nadal będzie piastować kierownicze stanowisko w firmie z Sunnyvale, a we wspomnianej radzie będzie zasiadać w roli zewnętrznego eksperta. Jej główną rolą będzie współudział w wypracowaniu rozwiązań, które pomogą Cisco w procesie wdrożenia technologii 5G. Wspomniana rada dyrektorów to organ skupiający ekspertów z różnych dziedzin. Ich zadaniem jest kontrolowanie poczynań spółki i wskazywanie potencjalnie korzystnych kierunków rozwoju.



Nie ma ona nic wspólnego z ciałem zarządczym, jakim jest rada nadzorcza.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.