Środa 29 stycznia 2020 Pierwszy Lakefield odnaleziony w bazie danych UserBenchmark

Autor: Wedelek | źródło: UserBenchmark | 05:44 Baza danych UserBenchmark wzbogaciła się o wpis dotyczący pierwszego procesora Intela z rodziny Lakefield. Układy tego typu korzystają z IGP Gen 11 oraz aż dwóch typów rdzeni x86: jednego, bardzo wydajnego Sunny Cove oraz czterech słabszych Tremontów. Mamy tu do czynienia z identyczną filozofią jaką od lat stosuje się w układach mobilnych z architekturą ARM (tzw. Big.LITTLE). Dodatkowo wszystkie elementy takiego procesora są zgrupowane na kilku nałożonych na siebie warstwach, połączonych za pomocą bardzo szybkich interfejsów danych. Intel nazywa tę technologię Foveros. Pierwszym przedstawicielem nowej rodziny jest procesor Core i5-L16G7, który może się pochwalić TDP na poziomie 7W oraz zegarem bazowym 1,4GHz (1,75GHz z Turbo).



Niski budżet energetyczny wyraźnie przekłada się na jego wydajność, która mówiąc oględnie nie powala. Opisywany CPU w teście pojedynczego wątku osiągnął wynik raptem 55,9pkt, podczas gdy w benchmarku korzystającym z dwóch wątków było to 117 pkt. Z drugiej strony mamy do czynienia z układem o porównywalnej mocy co dwurdzeniowy i czterowątkowy Core i3-5005U o dwukrotnie wyższym TDP wynoszącym 15 W, więc pewien postęp jest widoczny.





