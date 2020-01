Środa 29 stycznia 2020 Apple też prezentuje swoje wyniki finansowe

Autor: Wedelek | źródło: MacStories | 19:04 W ślad za największymi korporacjami z branży IT swoje wyniki finansowe w ostatnim czasie zaprezentowała również firma Apple, chwaląc się przy tym rekordowo wysokim przychodem za pierwszy kwartał fiskalny 2020 roku. Wyniósł on 91,8 mld dolarów, a biorąc pod uwagę fakt, że kwartał fiskalny nie pokrywa się z kalendarzowym mówimy tu o ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku. Równie rewelacyjnie co przychód wygląda też zysk netto, który zamknął się kwotą ponad 22 mld dolarów – to o 2mld dolarów więcej niż w roku ubiegłym. Patrząc na szczegółowy podział przychodu wyraźnie widać, że stoją za nim nowe iPhone’y, które sprzedały się dużo lepiej niż modele Xs i Xr.



Świadczy o tym przychód na poziomie 56 mld dolarów, a więc o 7,7% wyższy niż rok wcześniej.



Apple może też być zadowolone ze sprzedaży tzw. produktów pozostałych. Tutaj wliczamy Watcha oraz słuchawki z rodziny Air Pods. W czwartym kwartale 2019 roku przychód ze sprzedaży tych urządzeń wyniósł 10,01 mld dolarów. Dla porównania w Q4 roku 2018 (fiskalny Q1 2019) przychód z opisywanego działu wynosił „zaledwie” 7,31 mld dolarów.



Solidny, choć nie tak spektakularny wzrost przychodów zaliczyły również usługi giganta z Cupertino, które odpowiadały za 12,72 mld przychodów firmy – wzrost w ujęciu rocznym o 17%. Dla kontrastu spadł przychód ze sprzedaży Maców (o 3%) oraz iPadów (o 11%).







