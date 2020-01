Środa 29 stycznia 2020 AMD podaje wyniki finansowe za Q4 i cały rok 2019

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 19:07 Firma AMD podała najnowsze wyniki finansowe z roku 2019 jak i ostatniego, czwartego kwartału ubiegłego roku. Ten okazał się być szczególnie dobry. Przychód za cały ubiegły rok wyniósł 6,73 mld dolarów, co przy kosztach operacyjnych na poziomie 2,03 mld dolarów i marży brutto wynoszącej 43% pozwoliło osiągnąć zysk netto na poziomie 341 mln dolarów. Lwią część tej kwoty AMD zarobiło we wspomnianym już czwartym kwartale 2019, gdy zysk wyniósł 170 milionów dolarów przy przychodach rzędu 2,13 mld dolarów. Mamy więc w ujęciu rocznym wzrost zysku i przychodu o odpowiednio 36% i 18%. Co ważne AMD zwiększyło jednocześnie marżę brutto w Q4 do 45% i spłaciło sporą część zadłużenia w kwocie 965 milionów dolarów.



W tym tempie firma powinna do końca roku spłacić całe swoje dotychczasowe zadłużenie, ostatecznie otrząsając się z kryzysu w jaki wprowadził ją nieudany Bulldozer. Jednocześnie producent stale zwiększa swoje zasoby pieniężne, które obecnie przekraczają 1,5 mld dolarów. Tak dużo gotówki AMD miało ostatnio w zamierzchłym, 2006 roku. Dla porównania rok wcześniej kwota jaką dysponowała firma z Sunnyvale wynosiła 1,21 mld dolarów.



Na rewelacyjny wynik AMD złożyło się oczywiście wiele czynników, w tym przede wszystkim bardzo udana architektura Zen 2. W podziale na poszczególne działy największy przychód wygenerował rzecz jasna Computing and Graphics – 1,662 mld dolarów (+69% w stosunku do roku poprzedniego), a na drugim miejscu ulokował się Enterprise, Embedded and Semi-Custom, który uzyskał 465 mln dolarów. Co ciekawe w tym wypadku mamy do czynienia z 7% wzrostem w ujęciu rocznym, a przy okazji nieco gorszym wynikiem niż w trzecim kwartale 2019 roku. Mimo to to właśnie ta część działalności może przynieść AMD największy wzrost przychodów w najbliższym czasie.









