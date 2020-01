Czwartek 30 stycznia 2020 W tym roku AMD wprowadzi do oferty karty z odświeżonym RDNA i RDNA2

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:29 Przy okazji prezentacji wyników finansowych za 2019 rok Dr. Lisa Su zdradziła kilka szczegółów dotyczących planów AMD związanych z rynkiem kart graficznych. Wynika z nich, że w tym roku na rynek trafią dwie generacji akceleratorów, z czego większość będzie bazować na usprawnionej architekturze RDNA. Wytwarzane z jej użyciem układy będą produkowane w litografii 7nm i maja stać się częścią rodziny Navi. Jednocześnie do końca roku w ofercie AMD zagoszczą karty graficzne oparte o kolejną generację tej architektury, czyli RDNA 2. W tym przypadku producent skorzysta z litografii 7nm+ i prawdopodobnie ograniczy ją początkowo tylko do najmocniejszych kart graficznych.



Więcej szczegółów na ten temat mamy okazję poznać w marcu przy okazji kolejnego podsumowania finansowego AMD.







