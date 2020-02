Czwartek 30 stycznia 2020 Zhaoxin KX-6780A trafi do klientów detalicznych

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 18:44 (3) Chińska firma Zhaoxin zaprezentowała swoją pierwszą płytę główną z wlutowanym w nią procesorem KaiXian KX-6780A o symbolu C1888, przeznaczoną dla klientów detalicznych. Pod skomplikowaną nazwą kryje się procesor x86-64 bazujący na ośmiu rdzeniach LuJiaZui pracujących z zegarem 2,7GHz i wspieranych przez 8MB pamięci podręcznej L3 oraz dwukanałowy kontroler pamięci RAM typu DDR4-3200MHz. Układ ten jest wytwarzany w fabrykach koncernu TSMC z użyciem litografii 16nm i może się pochwalić TDP na poziomie 70W, a także wsparciem dla instrukcji SSE 4.2, AVX oraz SM3 i SM4. Pod względem mocy ma on ponoć konkurować z czterordzeniowymi układami z rodziny Core i5 pracującymi z podobnym zegarem.



Sama płyta główna charakteryzuje się wymiarami właściwymi dla standardu mini-ITX, oferując pojedyncze złącze PCI-E x16 dwa porty SO-DIMM i tyleż samo M.2. W marcu opisywana płyta trafi do sprzedaży, a pierwszym z urządzeń które mają z niej korzystać będzie mini komputerek widoczny poniżej.



Zhaoxin to spółka joint venture stworzona przez VIA Technologies i chiński rząd.









K O M E N T A R Z E

Via od kilku dekad (autor: kombajn4 | data: 31/01/20 | godz.: 06:00 )

nie wypuściła konkurencyjnego cpu no ale widać że "drobne" dofinansowanie potrafi czynić cuda. Ciekawe czy z biegiem czasu urodzi się z tego realnie trzeci gracz na rynku procesorów. Zrobiło by się ciekawie.



Trafi (autor: loccothan | data: 31/01/20 | godz.: 14:03 )

a nie "Rafi" ;)



kombajn4 (autor: pawel1207 | data: 1/02/20 | godz.: 21:11 )

no ale to tez dlatego ze via ma swoja nisze w ktorej swietnie sie odnajduje i nie musi na tym rynku walczyc z gigantami bo sama jest jedna w wiekszych graczy wiec wola swoje zasoby skierowac na inne dzialy ale prosze :D nie zapomnieli jak sie cpu robi :D chinczykom mocno zalerzy na wlasnym cpu zgodnym z x86 moim zdaniem 3 gracz to tylko kwestia czasu ..





D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.