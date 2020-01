Czwartek 30 stycznia 2020 Chipset Z490 od Intela zadebiutuje w maju

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 18:47 (1) Źródła bliskie producentom płyt głównych twierdzą, że w maju swą premierę będzie mieć chipset Z490, a wraz z nim zostaną pokazane pierwsze płyty główne wyposażone w podstawkę LGA 1200 dedykowaną procesorom Comet Lake. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mówimy o prezentacji nowego rozwiązania, a nie jego rynkowej premierze. Na tę ostatnią będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Nowa seria CPU będzie produkowana w 14nm litografii i ma obejmować procesory z 2, 4, 6, 8 oraz 10 rdzeniami, z których znamienita większość otrzyma wsparcie dla technologii HT.



W najmocniejszej konfiguracji użytkownik otrzyma 40 linii PCI Express 3.0 (16 z CPU, 24 z PCH), ale zabraknie wsparcia dla PCI-Express 4.0. Comet Lake S będą mogły się z kolei pochwalić wsparciem dla Intel Wi-Fi 6 (Gig+), RST oraz zintegrowanym kontrolerem USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gb/s).



Dziesiąta generacja desktopowych procesorów Intela będzie wymagać nowego gniazda LGA 1200, które mimo podobnych wymiarów co LGA 1155 (37.5mm x 37.5mm) nie będzie elektrycznie zgodne z obecnie oferowanymi CPU. Tworzone z myślą o Comet Lake S płyty główne będą też wymagać mocniejszej sekcji VRM, ale ich koszt nie powinien być znacząco wyższy od obecnej generacji. Szacuje się, że ceny wzrosną o około 3%.



Poniżej możecie zobaczyć obecnie znaną nam specyfikację nowych CPU od Intela:









Późno. (autor: Mario1978 | data: 30/01/20 | godz.: 19:02 )

To kiedy ten Cannon Lake się pojawi? Przecież jak AMD zacznie rzucać przeciekami o Zen 3 to będzie Intelowi trudno z czymś to zestawić.No chyba , że będą w tym czasie przeciekać wiadomości o Golden Cove w 7nm+ od Intela ale tutaj też AMD będzie miało swoją odpowiedź w postaci Zen 4.Zobaczymy ile pozycji Intelowi będzie opłacało się sprzedawać bo Zen 2 maksymalnie za pół roku zajmie miejsce Zen+ i granica sprzedaży znów się przesunie.Czyżby po raz pierwszy w historii na Amazon.com zestawienie sprzedaży procesorów od 1 do 20 miejsca okupywały produkty tylko od AMD? Bo na to się zanosi.



