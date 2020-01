Piątek 31 stycznia 2020 Nowe konsole zwiększą zapotrzebowanie na pamięci DRAM i NAND

Autor: Zbyszek | źródło: DRAMeXchange | 15:14 2020 roku upłynie pod znakiem premier konsol nowej generacji - Xbox Series X oraz PlayStation 5. Nowe konsole otrzymają najnowsze podzespoły, w tym szybkie nośniki SSD NVMe, oraz procesory AMD z architekturą ZEN 2 i układy graficzne z architekturą Navi. Jak twierdzą analitycy z DRAMeXchange, obie premiery znacząco wpłyną na rynek pamięci DRAM i NAND, ożywiając go. Zdaniem analityków, Xbox Series X i PlayStation 5 będą pochłaniać około 5 procent całkowitej produkcji pamięci NAND. W podobny sposób zwiększy się zapotrzebowanie na pamięci GDDR6 i DRAM.



Obie konsole trafią do sprzedazy w drugiej połowie roku, dlatego wpływ wzrostu zapotrzebowania na pamięci będzie widoczny dopiero w 2021 roku, np w postaci wzrostu ich cen. Ten w przypadku kości DRAM nie powinien być znaczący, ale inaczej może być w przypadku pamięci GDDR6. W drugiej połowie roku na rynek trafi wiele nowych kart graficznych, również używajacych kostek GDDR6, co znacznie zwiększy popyt na pamięci tego typu.



