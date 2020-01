Piątek 31 stycznia 2020 Lista płyt głównych ASRock z podstawką LGA 1200

Autor: Zbyszek | źródło: ASRock | 15:03 Jak już wiadomo, w maju zadebiutować mają nowe płyty główne Intela z chipsetami Z490 i podstawką LGA 1200, a wraz z nimi prawdopodobnie także desktopowe procesory 10 generacji (Comet Lake-S). Dość nieoczekiwanie listę modeli przygotowanych przez siebie płyt głównych ujawnił ASRock. W wydanej właśnie nowej wersji programu ASRock Polychrome Sync służącego do obsługi podświetlania, dodano wsparcie dla kilkunastu płyt głównych, które nie miały jeszcze swojej premiery. Są to płyty z chipsetami Z490 i H470, a także jedna płyta z chipsetem W480. Co ciekawe, ostatni z wymienionych chipsetów do tej pory nie pojawiał się w żadnych informacjach.



Sumarycznie, następujące modele płyt głównych zostały dodane do obsługiwanych przez ASRock Polychrome Sync:



ASRock Z490 AQUA

ASRock Z490 Phantom Gaming 4

ASRock Z490 Phantom Gaming 4 SR

ASRock Z490 Phantom Gaming 6

ASRock Z490 Pro4

ASRock Z490 Steel Legend

ASRock Z490 Taichi

ASRock Z490M ITX AC

ASRock Z490M Pro4

ASRock W480 Creator,

ASRock H470 Steel Legend,

ASRock H470M ITX AC.







