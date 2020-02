Wtorek 4 lutego 2020 Nowa wersja oprogramowania DRAM Calculator for Ryzen

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:09 DRAM Calculator for Ryzen to przydatne oprogramowanie, przeznaczone do dobierania najlepszych ustawień pamięci RAM na platformach z procesorami AMD Ryzen. Oprogramowanie umożliwia uzyskanie niższych opóźnień i wyższej przepustowości pamięci RAM. Jego twórca opublikował właśnie nową wersję 1.7.0, która wprowadza kilka nowości. Wśród nich dodano obsługę procesorów Ryzen Threadripper serii 3000 i pamięci RAM opartych o kostki Hynix DJR, oraz dodano funkcję odczytu aktualnych ustawień pracy pamięci na platformach AM4 z procesorami Ryzen 3000 (Matisse).



Kolejne nowości to możliwość edycji większej ilości ustawień, oraz wbudowane testy opóźnień i przepustowości, dzięki którym do sprawdzania ustawień wprowadzonych w DRAM Calculator nie trzeba już sięgać po odrębne programy.



Program można pobrać tutaj



