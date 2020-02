Poniedziałek 3 lutego 2020 Statystyki sprzedaży tabletów w 4. kwartale 2019 roku

Autor: Zbyszek | źródło: GSM Arena | 06:10 Firma analityczna IDC opublikowała najnowszy raport dotyczący rynku tabletów internetowych w 4. kwartale 2019 roku. Według przedstawionych danych, sprzedaż tego typu urządzeń na całym świecie wyniosła w tym okresie 43,5 miliona sztuk, i była o 0,6 procent niższa niż w 4. kwartale 2018 roku. Liderem rynku niezmiennie pozostało Apple ze sprzedażą na poziomie 15,9 mln sztuk, i udziałem w rynku wynoszącym 36,5 procent. Dalsze pozycje zajęły firmy Samsung (7,0 mln sztuk, udział 16,1%), Huawei (4,0 mln sztuk, udział 9,1%), Amazon (3,3 mln sztuk, udział 7,6%) i Lenovo (2,5 mln sztuk, udział 5,8%).



Wszyscy pozostali producenci wprowadzili na rynek łącznie 10,8 mln sztuk tabletów.



W porównaniu do 4. kwartału 2018 roku, spośród wymienionych firm duży wzrost sprzedaży zanotowało Apple - z 12,9 do 15,9 mln sztuk, a mniejszy Lenovo - z 2,3 do 2,5 mln sztuk. Sprzedaż tabletów od Samsunga, Huawei, Amazonu i pozostałych producentów była niższa niż w tym samym okresie przed rokiem.







