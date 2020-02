Poniedziałek 3 lutego 2020 Kioxia prezentuje pamięci NAND Flash BiCS 5. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: Kioxia | 06:16 Kioxia, czyli dawniej Toshiba Memory, pochwaliła się opracowaniem nowych kostek pamięci NAND Flash przeznaczonych do stosowania w urządzeniach przenośnych i nośnikach SSD. Nowe kostki o nazwie BiCS-5 to 112-warstwowe pamięci 3D NAND Flash typu TLC (Tripple Level Cell), czyli przechowujące 3 bity danych w jednej komórce. W porównaniu do dotychczasowych 96-warstwowych kostek BiCS-4, nowe kostki mają o 20% mniejszą powierzchnię przy tej samej pojemności. Ponadto w ich budowie zastosowano kilka innowacji, których efektem mają być mniejsze opóźnienia i do 50% większa szybkość pracy.



W pierwszej kolejności kostki BiCS-5 będą produkowane w wersjach o pojemności 512 gigabitów (64 GB), a następnie w wersji 1 Tb (128 GB). Producent przygotuje także wersję QLC (Quad Level Cell) o pojemności 1,33 Tb (170 GB).







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.