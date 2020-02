Niedziela 2 lutego 2020 Sprzedaż gier dla PlayStation 4 przekroczyła 1,18 mld sztuk

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 14:23 Spośród obecnej generacji dużych konsol do gier zdecydowanie lepiej na rynku radzi sobie PlayStation 4, aniżeli konkurencyjny Xbox One od Microsoftu. Sprzedaż PS4 przekroczyła jakiś czas temu 100 milionów egzemplarzy, a już w dwa lata po premierze była na tyle wysoka, że Microsoft nie mając się czym chwalić zwyczajnie zaprzestał podawania wyników sprzedaży swojego Xbox One. Popularność PlayStation 4 ma także przełożenie na sprzedaż gier na tę konsolę. Sony poinformowało własnie, że do końca stycznia tego roku klienci zakupili lącznie 1,18 miliarda kopii gier na PS4.



Na ten wynik składają się zarówno wydania pudełkowe, jak i edycje cyfrowe zakupione za pośrednictwem PlayStation Store. Co ważne, ta liczba obejmuje tylko pełne wersje gier, czyli zakupu ewentualnych rozszerzeń nie były do niej wliczane.



