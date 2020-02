Niedziela 2 lutego 2020 Huawei wyprzedził Apple na rynku smartfonów

Autor: Zbyszek | źródło: GSM Arena | 14:28 (1) Analitycy z Counterpoint przedstawili najnowszy raport dotyczący sprzedaży smartfonów w 2019 roku. Wynika z niego, że drugą pozycję na rynku posiada obecnie Huawei, który pod względem poziomu sprzedaży wyprzedził Apple. Liderem rynku niezmiennie pozostał Samsung, który w ubiegłym roku zdołał sprzedać 296,5 mln sztuk smartfonów - o 4,7 mln więcej niż w 2018 roku. Sprzedaż urządzeń Huawei wzrosła z 205,3 mln sztuk w 2018 roku do 238,5 mln sztuk w 2019 roku, a sprzedaż smartfonów Apple spadła z 206,3 mln sztuk do 196,2 mln sztuk.



Czwartą pozycję zajęły Xiaomi, które sprzedało 124,5 mln sztuk urządzeń, piątą Oppo ze sprzedażą na poziomie 119,8 mln sztuk, a szóstą Vivo ze sprzedażą 113,7 mln sztuk. Dalsze miejsca przypadły Lenovo (39,6 mln sztuk), LG (29,2 mln sztuk) i Realme (25,7 mln).



Sumarycznie, w całym 2019 roku sprzedanych zostało 1486,1 mln sztuk smartfonów, czyli o 19,2 mln mniej niż w 2018 roku.







K O M E N T A R Z E

Ja już teraz widzę Apple na 5 miejscu w tej statystyce sprzedaży. (autor: Mario1978 | data: 2/02/20 | godz.: 16:23 )

Wystarczy , że Xiaomi , Oppo i Vivo poprawią swój aparat fotograficzny w telefonach a już Apple nie będzie mógł nawet podskoczyć do oferty wyżej wymienionych producentów.Ci co mają kupić iPhone i tak to zrobią bo dla nich nie jest ważna specyfikacja oraz to co oferuje sobą dane urządzenie.Chcesz mieć najlepszy aparat fotograficzny w smartfonie a przynajmniej jeden z najlepszych to i tak nie możesz wybrać iPhone bo są słabsze pod tym względem.



