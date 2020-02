Niedziela 2 lutego 2020 Wyniki sprzedaży procesorów w Mindfactory w styczniu

Autor: Zbyszek | źródło: Reddit | 15:04 (2) Jak co miesiąc w sieci pojawił się najnowszy raport prezentujący wyniki sprzedaży procesorów Intela i AMD w niemieckim sklepie internetowym Mindfactory. W styczniu, co było dość oczekiwane, nastąpił spadek sprzedaży względem listopada i grudnia - miesięcy przedświątecznych zakupów, kiedy najwięcej osób decyduje się na wymianę komponentów. Sumarycznie sprzedaż względem listopada i grudnia spadła o około 20 procent. Liczba sprzedanych CPU AMD wyniosła około 22500 sztuk, a CPU Intela - nieco ponad 4000 sztuk. Dało to AMD 85 procent udziału w sprzedaży - przy 15 procentowym udziale Intela.



Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży, procesory zakupione w styczniu przez klientów Mindfactory kosztowały około 6,1 mln Euro, z czego około 5 mln Euro to wpłaty za zakupione procesory AMD, a około 1,1 mln Euro to wpłaty za procesory Intela.



Najpopularniejszymi modelami procesorów w przypadku Intela były Core i7 9700K i Core i5 9600K, a w przypadku AMD: Ryzen 5 3600, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3600X i Ryzen 9 3900. Jednocześnie liczba sprzedanych Ryzenów 3600 była większa od sprzedaży wszystkich procesorów Intela razem wziętych.



Omawiajac te wyniki należy wspomnieć, że dotyczą one rynku DIY, czyli osób samodzielnie składających swoje komputerów z wybranych komponentów. Na rynku gotowych zestawów komputerowych i laptopów udział procesorów Intela i AMD jest znacznie inny.









Fajnie (autor: piwo1 | data: 2/02/20 | godz.: 16:05 )

Że dodaliscie ostatni akapit bo mówi on więcej niż te wykresy z niemieckiego sklepu.



Całkowity zdjazd w sprzedaży CPU od Intela nastąpił po przywitaniu (autor: Mario1978 | data: 2/02/20 | godz.: 16:19 )

Nowego Roku.Może ludzie sobie coś postanowili i właśnie widać to po statystyce sprzedaży procesorów z architekturą x86.

W tej chwili pierwsze osiem miejsc a często dziewięć zajmują procesory AMD.Może jednak marka Intel zaczyna zanikać w świadomości ludzie wybierających najlepszą ofertę i ludzie mają już dość dziurawych niespodzianek jakie fundowali Niebiescy.

Ja tam czekam na podsumowanie Jan-Feb i tak dalej zaczynając od tego roku.Bo dopiero teraz widać jak klienci porzucili Intelowskie rozwiązania.Sprzedaż miała się tak prezentować dopiero po premierze Zen 3 ale ciekaw , że AMD tak szybko przejęło rynek detaliczny.Zobaczymy czy podobnie będzie wyglądać część mobilna po premierze nowych APU do laptopów.



