Producenci antywirusów nadal zapewniają wsparcie dla Windows 7

Autor: Zbyszek | źródło: ghacks | 06:16 Kilkanaście dni temu zakończyło sie oficjalne wsparcie techczniczne Microsoftu dla systemu Windows 7. Począwszy od lutego, posiadacze tych okienek nie będą już otrzymywać żadnych aktualizacji zabezpieczeń, oczywiście za wyjątkiem klientów korporacyjnych, którzy zdecydowali się odpłatnie zakupić dodatkowy przedłużony okres wsparcia. I choć wsparcie dla systemu Windows 7 zostało zakończone ze strony Microsoftu, nie oznacza to, że sytuacja wygląda identyczne w przypadku oprogramowania od firm trzecich. Jak się okazuje, zdecydowana większość pakietów antywirusowych będzie wspierać Windows 7 jeszcze przez najbliższe 2 lata.



W chwili obecnej praktycznie wszyscy producenci pakietów antywirusowych deklarują zgodność swoich produktów z Windows 7 oraz dostarczanie sygnatur zagrożeń do stycznia 2022 roku, a w kilku przypadkach - do grudnia 2021 roku. Wyjątkiem jest Sphos, który wsparcie dla Windows 7 zakończy w grudniu tego roku, TotalAV - wsparcie dla Windows 7 do stycznia 2021 roku. Najdłużej wsparcie zapewni Avira - do listopada 2022 roku.



W zestawieniu tym należy też uwzględnić pakiet Security Essentials - aktualnie Microsoft nie podał jeszcze daty zakończenia dostarczania nowych sygnatur zagrożeń, ale należy oczekiwać, że będzie to robił co najmniej do stycznia 2023 roku, kiedy zakończy się program odpłatnego przedłużonego wsparcia technicznego dla zainteresowanych nim korporacji.





AhnLab – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Avast/AVG – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Avira – wsparcie do listopada 2022 r.

Bitdefender – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

BullGuard – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Carbon Black – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

ESET – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

FireEye – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

F-Secure – wsparcie co najmniej do grudnia 2021 r.

G Data – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Ikarus – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Kaspersky – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

K7 Computing – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

McAfee – wsparcie co najmniej do grudnia 2021 r.

Microsoft (Security Essentials) – aktualizacje sygnatur bez terminu zakończenia

Microworld – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

PC Matic – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Quickheal – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Seqrite – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Sophos – wsparcie do grudnia 2020 r.

Symantec/Norton – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

ThreatTrack/Vipre – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

TotalAV – wsparcie co najmniej do stycznia 2021 r.

Trend Micro – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.



