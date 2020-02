Wtorek 4 lutego 2020 Intel szykuje 6-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:12 W ubiegłym miesiącu Intel zaprezentował swoje nowe mobile procesory z serii o nazwie kodowej Comet Lake-H. Są to maksymalnie 8-rdzeniowe procesory dedykowane dla komputerów przenośnych, wytwarzane w litografii 14nm+++ i oferujące wyższe zegary taktujące aniżeli dotychczasowe 14nm mobilne CPU od niebieskich. Nowe procesory pojawią się w pierwszych laptopach jeszcze w tym kwartale. Jak się okazuje, do oferty trafi jeden dodatkowy, nieplanowany model, który wypełni lukę między 4-rdzeniowy i 8-wątkowym Core i5-10300H, a 6-rdzeniowym i 12-wątkowym Core i7-10750H.



Ma być to... 6-rdzeniowy i 8-wątkowy Core i5-10550H. Dość nietypową konfigurację rdzeni i wątków uzupełni 12 MB pamięci podręcznej L3, a całość będzie taktowana zegarem bazowym 2,5 GHz.









