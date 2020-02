Poniedziałek 3 lutego 2020 Jaki laptop 13-calowy wybrać? TOP 3

Autor: materiały partnera | 06:09 Laptopy służą nam jako podstawowe narzędzie pracy i rozrywki. Jedni najwyżej cenią szybkość i wydajność procesora, drudzy długość pracy na jednym ładowaniu, jeszcze inni pragną mobilności. Warto zwrócić uwagę na laptop 13 lub 14 cali, który łączy te wszystkie cechy – poniżej wybrane przez nas trzy 13-calowe notebooki godne uwagi.









Jaki laptop 13-calowy wybrać? TOP 3



Laptopy służą nam jako podstawowe narzędzie pracy i rozrywki. Jedni najwyżej cenią szybkość i wydajność procesora, drudzy długość pracy na jednym ładowaniu, jeszcze inni pragną mobilności. Warto zwrócić uwagę na laptop 13 lub 14 cali, który łączy te wszystkie cechy – poniżej wybrane przez nas trzy 13-calowe notebooki godne uwagi.



Mały rozmiar – duże możliwości



Przede wszystkim określ te cechy, które są dla Ciebie kluczowe – czyli między innymi wydajność, szybkość, solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały, ekran Full HD, dysk SSD, dużo RAM-u, wytrzymałość i niewielka waga oraz poręczność. Jeśli notebook 10-calowy jest dla Ciebie za mały, mimo że mobilny, a 15,6” zbyt niewygodny w przenoszeniu, wybierz urządzenie 13 cali – może ono oferować naprawdę wiele możliwości i łączy mobilność z komfortem użytkowania. Oto nasz TOP 3.



Lenovo ThinkBook 13s



To biznesowy laptop o przekątnej 13,3” z wieloma możliwościami – doskonale łączy pracę z przyjemnością i rozrywką. Jest lekki i smukły, a jego obudowę zbudowano z aluminium. Wyposażono go m.in. w procesor Intel® i szybki dysk SSD, co zapewnia mu szybką i wydajną pracę. Ponadto notebook oferuje wiele funkcji, które sprawiają, że można pracować szybciej.



ThinkBook 13s działa po jednym naładowaniu baterii do 11 godzin. Dodatkowo technologia RapidCharge zapewni 80% uzupełnienie, dzięki czemu przygotujesz baterię na ponad 9 godzin. Czytnik linii papilarnych pozwala zaś na błyskawiczne uruchamianie systemu. W laptopie zamontowano ekran o rozdzielczości FHD z technologią Dolby Vision™, ale na uwagę zasługują też głośniki Harman z Dolby Audio™.



Dell Inspiron 13 5370



Dell Inspiron 13 5370 to również dobry wybór, jeśli szukasz laptopa o dobrym stosunku ceny do jakości. Elementy jego obudowy wykonano z aluminium, wyposażono go w ekran FullHD, 4GB RAM, dysk SSD 128 GB i dwurdzeniowy procesor Intel Core i3. To dobry wybór do zwykłej pracy biurowej, np. do przygotowywania treści, obsługi social mediów, tworzenia prezentacji i harmonogramów. Jest też mobilny, bo waży jedynie 1,4 kg.



HP Envy 13-ah1013nw



Nowoczesny sprzęt, ale też droższy niż prezentowany wyżej Dell, to model od HP – wyposażono go w procesor Intel Core i5, 8 GB pamięci RAM, superszybki dysk SSD o pojemności 256 GB. System operacyjny i aplikacje uruchomiają się na nim szybciej niż na tradycyjnym dysku HDD. Warto zwrócić też uwagę na jego wygląd – jest smukły i elegancki. Co ważne, nie waży dużo – jedynie 1,3 kg. Klawiaturę można w nim w nocy podświetlić – jeśli lubisz pracować w niestandardowych godzinach. Dodatkowo HP posiada wbudowany czytnik linii papilarnych, dobre zabezpieczenie urządzeń mobilnych.



Jeśli zastanawiasz się, co powinien posiadać laptop biurowy albo szukasz innych porad, odwiedź Lenovo Zone: https://lenovozone.pl/blog, serwis, w którym eksperci przygotują praktyczne porady z dziedziny IT, nowoczesnych technologii czy sprzętu.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.