Wtorek 4 lutego 2020 Karty Intel DG1 o 40 procent szybsze od IGP w CPU Ryzen

Autor: Zbyszek | źródło: WccFtech | 15:18 Podczas styczniowych targów CES Intel zaprezentował w działaniu swoją pierwszą, samodzielną kartę graficzną DG1, która ma trafić na rynek w połowie tego roku. Intel DG1 zawiera układ graficzny 12 generacji (architektura Xe) z 96 jednostkami wykonawczymi (EU), co przekłada się na 768 procesorów strumieniowych. Karta ma też własną pamięć GDDR6 (nie podano o jakiej pojemności), złącze PCI-Express 4.0 x16 i prosty układ chłodzenia. W istocie na karcie zastosowany jest układ graficzny z procesorów Tiger Lake-U, przeniesiony do oddzielnego 10nm rdzenia krzemowego (bez części CPU).



Według najnowszych informacji dostępnych w sieci, wydajność aktualnych próbek kart Intel DG1 jest o 40 procent wyższa, niż wydajność oferowaną przez zintegrowany układ graficzny procesorów Ryzen 7 4800U. Taki wynik jest uzyskiwany przy układzie graficznym karty Intel DG1 pracującym z zegarem 1,5 GHz. Dla porównania, IGP w Ryzenie 7 4800U ma trochę mniej procesorów strumieniowych - 512 sztuk, ale jest taktowane wyższym zegarem - do 1,8 GHz.



Finalna wersja Intel DG1 może mieć wyższe taktowanie, ale aktualne informacje wskazują, że nie będzie to raczej przełomowy produkt - jakim miały być karty graficzne konkurencyjne wobec kart Nvidia i AMD ze średniej półki cenowej.



