VmWare zwiększa ceny licencji dla procesorów z ponad 32 rdzeniami

Autor: Zbyszek | źródło: Tom's Hardware | 15:29 (2) Firma VmWare, dostawca rozwiązania do wirtualizacji stosowanego przez wiele dużych firm, korporacji i dostawców usług chmurowych poinformowała o istotnej zmianie wprowadzonej w swoim cenniku. Zmiana dotyczy procesorów serwerowych posiadających ponad 32 rdzenie, czyli obecnie w zasadzie wyłącznie procesorów AMD EPYC. W jej efekcie koszt licencji wzrasta dokładnie podwójnie w przypadku jeśli w procesorze znajduje się 33-rdzeni lub więcej. Dla takich procesorów konieczne będzie po prostu nabycie licencji na dodatkowy procesor.



Zmiana nie jest zatem korzystna dla najnowszych procesorów AMD EPYC w wersjach 48 i 64-rdzeniowych, których zastosowanie może być mniej opłacalne niż dotychczas.



Nowy cennik nie wpłynie natomiast na opłacalność 16, 24 i 32 rdzeniowych CPU od AMD, jak również aktualnych wersji procesorów Intel Xeon, przynajmniej do czasu debiutu nowych 10nm Xeonów, które mają posiadać do 38 rdzeni.



Warto dodać, że prezesem i dyrektorem VmWare jest Pat Gelsinger - były wieloletni pracownik Intela, który w latach 2001- 2009 pełnił u niebieskich ważną funkcję kierowniczą jako Chief Technology Officer.



Ocho (autor: piwo1 | data: 4/02/20 | godz.: 15:39 )

Ręce Intela sięgają daleko.



ocho, firma broni sie przed spadkiem dochodow (autor: komisarz | data: 4/02/20 | godz.: 15:48 )

a tymczasem newsmen wspiera bazarowe plotki.



