Środa 5 lutego 2020 Intel zaprzestaje rozwoju niektórych układów Nervana

Autor: Zbyszek | źródło: Wikichip | 06:32 Intel nie tak dawno ogłosił oficjalną dostępność dwóch specjalizowanych procesorów ze swojej serii Nevana - Nervana NNP-I1000 do wnioskowania na podstawie sieci neuronowych, oraz Nervana NNP-T1000 do obliczeń opierających się na uczeniu maszynowym. Teraz krzemowy gigant poinformował o zaprzestaniu dalszego rozwoju całej serii Nervana, a także wycofaniu z oferty chipów Nervana NNP-T1000. Ich miejsce w ofercie Intela mają zająć podobne produkty oferowane przez Habana Labs - przejętą przez Intela w grudniu ubiegłego roku.



Jest to o tyle zaskakujące, że jednostki Goya i Gaudi od Habana Labs są znacznie mniej rozbudowane i swoimi możliwościami ustępują układom Nervana NNP-T1000. Zaskakujące jest rónież to, że chipy te zostały wycofane zaledwie 2 miesiące po ich premierze. Oficjalne powody decyzji nie zostały podane przez Intela.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.