Środa 5 lutego 2020 TCL zapowiada zaprzestanie produkcji smartfonów BlackBerry

Autor: Zbyszek | źródło: TCL | 12:25 BlackBerry to niegdyś jeden z liczących się na rynku producentów telefonów i smartfonów. Firma postanowiła nie stosować w swoich urządzeniach systemu Google Android, a zamiast tego opracować własny konkurencyjny Blackberry OS. System nie przyjął się jednak u użytkowników, efektem czego był spadek popularności urządzeń i zepchnięcie BlackBerry do grona zapominanych producentów. Jeszcze w 2016 roku szefostwo BlackBerry rozważało wypuszczenie na rynek urządzeń z Androidem, ale zamiast tego podjęto decyzję o zamknięciu działu smartfonów, i zleceniu ich projektowania i produkcji firmie TCL.



W efekcie do sprzedaży trafiły modele KEYone, KEY2, KEY2 LE, wyposażone w duży dotykowy ekran oraz dla fanów marki, umieszczoną pod nim niewielką klawiaturę. Urządzenia pracowały pod kontrolą Androida i jednocześnie zapewniały dostęp do aplikacji opracowanych dla BlackBerry OS, ale pomimo tego nie zdołały osiagnąć sukcesu. Nie opracowano już żadnych nowych modeli.



Efektem tego jest najprawdopodobniej najnowszy komunikat firmy TCL, informujący o zaprzestaniu dalszej produkcji smartfonów BlackBerry z końcem sierpnia tego roku. Nie wiadomo czy oznacza to, że BlackBerry ostatecznie całkiwicie zniknie z rynku smartfonów, ale na ten moment wydaje się to bardzo prawdopodobne.







