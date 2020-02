Środa 5 lutego 2020 Usługa streamingu GeForce Now debiutuje na rynku

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 12:54 Nvidia ogłosiła oficjalny start swojej usługi streamingowej dedykowanej dla graczy. GeForce Now zapewnia dostęp do wielu tytułów gier, które uruchamiane są na serwerach należących do Nvidia i następnie strumieniowane do graczy. Dzięki temu do uruchomienia wymagających tytułów nie jest wymagane posiadanie wydajnego sprzętu, a jedynie odpowiednio szybkie łącze internetowe. Aktualnie Nvidia proponuje dwa plany - plan bezpłatny, który umożliwia darmowy dostęp do usługi przy ograniczeniu czasu jednej sesji do godziny



Durgi z planów - Founders kosztuje 25 zł miesięcznie i zapewnia niższe opóźnienia (priorytetowy dostęp do serwerów), możliwość włączenia efektów RTX oraz dłuższy czas pojedynczej sesji - 6 godzin.



Według Nvidia, do uruchomienia gier z GeForce Now w rozdzielczości 720p przy płynności 60 klatek na sekundę wymagane jest łącze zapewniające przepustowość minimum 15 Mb/s, a dla rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę - przepustowość łącza powinna wynosić minimum 25 Mb/s.



Oferta cenowa planu Founders jest ograniczona czasowo, co można rozumieć, że planowane jest zwiększenie ceny tego pakietu w późniejszym czasie.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.