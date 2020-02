Czwartek 6 lutego 2020 AMD wraca do Formuły 1 w roli sponsora

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:59 Na początku tego wieku, kiedy procesory Opteron, Athlon i Athlon 64 święciły swoje sukcesy, firma AMD aktywnie wspierała jeden z zespołów wyścigowych Formuły 1. Logo AMD zniknęło z bolidów i kasków kierowców w 2008 roku, kiedy AMD w ramach poszukiwania oszczędności zdecydowało się wycofać ze sponsorowania Ferrari. Po 12 latach znaki te znów powrócą na tory wyścigowe Formyły 1, za sprawą umowy zawartej właśnie pomiędzy AMD, a zespołem wyścigowym Mercedes-AMG Petronas Formula One. Obie strony zawarły wieloletnią umowę.



W jej ramach AMD będzie dostarczać zespołowi Mercedesa m.in. sprzęt wyposażony w procesory EPYC przeznaczone do przeprowadzania symulacji i obliczeń. Logo AMD znajdzie się na bolidach wyścigowych Mercedesa. Nie podano, jaką kwotę (oprócz swojego sprzętu) AMD będzie corocznie wnosić do budżetu zespołu wyścigowego - ale dzięki Robertowi Kubicy i Orlenowi wiadomo, że sponsorowanie zespołu Formuły 1 nie należy do najtańszych.



Oficjalna prezentacja nowego bolidu Mercedesa ze znakami AMD po obu stronach kokpitu, odbędzie się 14 lutego tego roku.









