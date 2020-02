Czwartek 6 lutego 2020 Startuje kolejna edycja promocji Raise the Game od AMD

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 06:00 Firma AMD uruchomiła kolejną edycję swojej cyklicznej promocji Raise the Game. Nowa edycja potrwa do 25 kwietnia tego roku i umożliwia otrzymianie darmowych gier dzięki nabyciu wybranych kart graficznych. By otrzymać kupon uprawniający bezpłatnie pobranie promocyjnych gier, należy do wspomnianej daty zakupić jedna z kilku kart graficznych lub notebook z kartą graficzną, u jednego z polskich partnerów promocji, jakimi są: Komputronik, Morele.net, NTT System, Proline, Sferis i X-kom.



Kupując karty Radeon RX 5700XT lub Radeon RX 5700 otrzymamy:

- grę Resident Evil 3,

- grę Monster Hunter: Iceborne Master Edition (pełna gra + rozszerzenie),

- darmowy dostęp do Xbox Game Pass na PC przez 3 miesiące.



Kupując kartę Radeon RX 5500XT otrzymamy:

- grę Resident Evil 3,

- grę Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint,

- darmowy dostęp do Xbox Game Pass na PC przez 3 miesiące.



Kupując laptopa z kartą Radeon RX 5500M lub urządzenie z kartą Radeon RX 5500 otrzymamy

- grę Resident Evil 3,

- grę Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.



Nabywając karty starszej generacji: Radeon VII, Radeon Vega, Radeon RX 500, otrzymamy darmowy dostęp do Xbox Game Pass na PC przez 3 miesiące.







