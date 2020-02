Czwartek 6 lutego 2020 Lekki wzrost udziałów AMD w rynku CPU w 4. kwartale 2019 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Mercury Research | 06:06 Firma analityczna Mercury Research opublikowała najnowszy raport z danymi dotyczącymi udziału poszczególnych producentów w rynku procesorów. Wynika z niego, że w 4. kwartale 2019 roku firma AMD po raz kolejny z rzędu odnotowała wzrost udziałów w rynku, ale nie jest on tak duży jak oczekiwano. W segmencie procesorów do komputerów stacjonarnych udział AMD w rynku wyniósł 18,3 procent – o 0,2 punktu procentowego (pp.) więcej niż we wcześniejszym kwartale i o 1,4 pp. więcej porównując do tego samego kwartału rok temu.. W segmencie procesorów do notebooków udział AMD w rynku wyniósł natomiast 16,2 procent – o 1,5 pp. więcej niż przed kwartałem i o 4,0 pp. więcej niż w 4. kwartale 2018 roku.



W segmencie procesorów serwerowych udział w rynku wyniósł 4,5 procent, w porównaniu do 4,3 procent kwartał wcześniej i 3,1 procent w 4. kwartale 2018 roku.



Sumarycznie, dla całego rynku x86 bez rozróżnienia na przeznaczenie, udział AMD w rynku w 4. kwartale 2019 roku wyniósł 15,5 procent - 0,9 pp. więcej niż w 3. kwartale i o 3.2 pp. więcej niż w 4. kwartale 2018 roku.



