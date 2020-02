Czwartek 6 lutego 2020 Zakrzywiony monitor MSI Optix MAGG332CR dla graczy

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech | 06:04 MSI zapowiada wprowadzenie do sprzedaży nowego monitora komputerowego przeznaczonego dla graczy. Model Optix MAGG332CR obsługuje technologię AMD Free Sync i jest wyposażony w zakrzywioną (promień krzywizny 1500R), 31,5-calową matrycę VA z podświetlaniem Flicker Free, o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, pokryciu 125% przestrzeni barw sRGB i częstotliwości odświeżania 180Hz. Czas reakcji plamki wynosi 1ms (GTG), jasność 3-0 cd/m2, kontrast statyczny 3000:1, a kąty widzenia 178 stopni w pionie i poziomie.



Ponadto monitor wyposażono w menu OSD z licznymi dodatkowymi zestawami funkcji, które pozwalają m.in. na pomiar FPS oraz na tworzenie profili ustawień dla konkretnych gier. Do dyspozycji są dwa złącza HDMi 2.0b, jedno DisplayPort 1.2 i jedno USB Typu C z funkcją przesyłu obrazu, oraz dwuportowy hub USB 2.0 i wyjście słuchawkowe. Cena nie została podana.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.