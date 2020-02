Piątek 7 lutego 2020 Procesory Intel CC150 napędzają platformę Nvidia GeForce Now

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:12 Nvidia ogłosiła oficjalny start swojej usługi streamingowej dedykowanej dla graczy. GeForce Now zapewnia dostęp do wielu tytułów gier, które uruchamiane są na serwerach należących do Nvidia i następnie strumieniowane do graczy. Dzięki temu do uruchomienia wymagających tytułów nie jest wymagane posiadanie wydajnego sprzętu, a jedynie odpowiednio szybkie łącze internetowe. Jeśłi ktoś zastanawiał się na jakich procesorach i kartach graficznych opierają się serwery odpowiedzialne za GeForce Now, tutaj znajdzie na to odpowiedź.



Według jednego z przecieków opublikowanego na chińskim forum, Nvidia wykorzystuje tajemnicze procesory Intel CC150, będące w rzeczywistości specjalną wersją 8-rdzeniowego i 16-wątkowego Core i7, wyróżniającą się taktowaniem ze stałą częstotliwością taktowania 3,5 GHz niezależną od liczby wątków i obciążenia. Zaletą CPU ma być niskie napięcie zasilające, nieprzekraczające 1,0V, i niskie zużycie energii.



Autor informacji opublikował nawet zdjęcie wymienione procesorów, umieszczonych obok siebie.



Jako GPU wykorzystywane są natomiast Nvidia Tesla T10 oraz GeForce RTX T10-8, obie wykorzystujące układy TU102.







