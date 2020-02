Piątek 7 lutego 2020 Apple wkrótce również z procesorami AMD?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:19 Od kiedy Apple kilkanaście lat temu przeszło z architektury PowerPC na x86, w notebookach tego producenta stosowane były wyłącznie procesory Intela, a okresowa współpraca z AMD ograniczała się wyłącznie do dostaw kart graficznych Radeon. To prawdopodobnie zmieni się już wkrótce, i Apple będzie kolejnym po Microsofcie producentem, którego laptopy będą występować w wersjach z procesorami zarówno Intela, jak i AMD. Przesłanki ku temu daje najnowsza wersja systemu MacOS 10.15.4 Beta 1, w której kodzie źródłowym ciekawscy odnaleźli wpisy odnoszące się do układów o nazwach Picasso, Renoir i Van Gogh.



Podane nazwy to w rzeczywistości nazwach kodowych mobilnych procesorów Ryzen, które już są dostępne na rynku lub trafią do sprzedaży w najbliższym czasie.



Można zatem przypuszczać, że na chwilę obecną Apple rozważna wypuszczenie notebooków z mobilnymi Ryznami.







