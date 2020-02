Piątek 7 lutego 2020 64-rdzeniowy Ryzen 3990X debiutuje na rynku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 17:36 W dniu dzisiejszym AMD wprowadza do oficjalnej sprzedaży zapowiadany już jakiś czas temu, 64-rdzeniowy i 128-wątkowy procesor Ryzen Threadripper 3990X. Jest to aktualnie najwyżej pozycjonowany procesor AMD z serii Threadripper, jak również posiadający najwięcej pamięci podręcznej L2 i L3 = w sumie 288 MB pamięci podręcznej. Procesor jest taktowany zegarem bazowym 2,9 GHz, który może być zwiększany do 4,3 GHz dzięki Turbo. a według testów, podczas obciążenia wszystkich rdzeni utrzymuje taktowanie około 3,4 GHz, czyli 400 MHz niższe niż 32-rdzeniowy Threadripper 3970X.



Wskaźnik TDP jest tak sam jak w modelu 3970X, i wynosi 280W. Ryzen Threadripper kosztuje obecnie 3990 USD, co będzie się przekładać na około 19000 złotych w Polsce.



Niestety nie wszystkie wersje systemu Windows 10 są w stanie poradzić sobie z ponad 64 wątkowymi procesorami - zalcany jest co najmniej Windows 10 Professional, a najlepiej - Enterprise.







