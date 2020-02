Poniedziałek 10 lutego 2020 WD sprzedaje firmie Quantum rozwiązania z linii ActiveScale

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:01 Western Digital sprzedał kolejny dział dysków HDD, dedykowanych klientom biznesowym. Tym razem pod młotek trafiły rozwiązania z linii ActiveScale do magazynowania dużych porcji danych. Wchodzące w jej skład systemy dysków miały zapewnić rozsądny kompromis pomiędzy wytrzymałymi i tanimi, ale powolnymi taśmami magnetycznymi, a drogimi dyskami HDD i SSD. Złożone z kilku nośników HDD klastry ActiveScale zapewniają do 57,55PB przestrzeni na dane przy akceptowalnej przepustowości na poziome do 75 GB/s. Nowy nabywca, którym jest firma Quantum, wraz z nośnikami przejmie portfolio powiązanych z nimi technologii, w tym BitSpread, oraz BitDynamics.



Obie strony chcą sfinalizować transakcję do 31 marca bieżącego roku.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.