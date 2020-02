Poniedziałek 10 lutego 2020 Do Power Toys trafi mechanizm mapowania klawiszy i edycji skrótów

Autor: Wedelek | źródło: HotHardware | 05:29 Microsoft zapowiedział kolejne narzędzie dostępne w ramach tzw. Power Toys dla Windows 10. Będzie nim oczekiwany przez społeczność mechanizm tworzenia skrótów oraz mapowania klawiszy na klawiaturze. Za pomocą niewielkiej aplikacji każdy użytkownik będzie mógł łatwo zmienić oryginalne przypisanie klawisza, utworzyć nowy skrót klawiszowy, a także zmodyfikować dowolny, istniejący już w systemie skrót. Przykładowo kombinacja Ctr+C może nam posłużyć np. do uruchomienia menedżera zadań zamiast do kopiowania obiektów. Przy tym stworzone przez użytkownika kombinacje będą miały priorytet nad tymi przypisanymi do konkretnych aplikacji.



Przygotowane przez Microsoft narzędzie będzie przejrzyste i łatwe w użyciu, a przy tym pozwoli na szybką edycję skrótów klawiszowych na wszystkich urządzeniach przypisanych do wspólnego identyfikatora Microsoft.







