Poniedziałek 10 lutego 2020 Za darmo: Ticket to Ride, Carcassonne, Aztez i Kingdom Come: Deliverance

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:44 Do 13 lutego włącznie gracze mogą bezpłatnie przypisać do swojego konta Epic dwie adaptacje popularnych planszówek. Obie są całkowicie pozbawione przemocy i skupiają się na rywalizacji opartej o zarządzanie zasobami i blokowanie ruchów oponenta. W Carcassonne gracz buduje infrastrukturę drogową oraz miejską, zdobywając punkty za osiągnięcie konkretnych celów urbanistycznych. Bardzo podobną mechanikę ma druga z oferowanych przez Epic gier o nazwie Ticket to Ride. Gracze budują w niej infrastrukturę kolejową, a wygrywa ten, kto szybciej połączy kluczowe miasta koleją żelazną.



Osoby zainteresowane bardziej bezpośrednim i brutalnym stylem rozgrywki powinny z kolei odwiedzić Epic po 20 lutego. Wtedy też do konta będzie można dopisać dwie kolejne gry. Pierwsza to Aztez, czyli prosty mix beat 'em upu i strategicznej gry turowej, osadzonej w świecie imperium Azteków. Drugi tytuł to z kolei jeden z najlepszych RPGów ostatnich lat, nazywany często symulatorem średniowiecza. Mowa oczywiście o Kingdom Come: Deliverance.



Trailery poniższych tytułów znajdziecie poniżej, a darmowe wersje gier znajdziecie na stronie sklepu Epic Store.













K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.