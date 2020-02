Poniedziałek 10 lutego 2020 Yoga Slim 14 dostanie Ryzena 9 4900U

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:59 Podczas jednej z prezentacji modelu Yoga Slim 14 od Lenovo wyszło na jaw, że nowy ultrabook tej firmy będzie dostępny w dwóch konfiguracjach – z procesorem AMD Ryzen 9 4900U lub jednym z dwóch chipów Core i7 10xx z opcjonalnym GPU od Nvidii. W obu przypadkach klient otrzyma wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD i jasności 300 nitów, dwa 2W głośniki, 8/12/16GB RAM, dysk SSD o pojemności 256/512/1024GB oraz baterię o pojemności 60,7Wh, która ma wystarczyć na 11h pracy. Oba laptopy dostaną też identyczną obudowę i zestaw wyjść/wejść obejmujący 2x USB 3.1 Gen 2, 1x USB C, czytnik kart SD, HDMI i złącze audio.



Inne będą natomiast klawiatury, ekrany dostępne za dodatkową dopłatą, oraz waga - laptop z CPU AMD ma być lżejszy i to wyraźnie. Mowa o różnicy 1,12kg kontra 1,4kg. Nie trudno się domyślić, że ma na to wpływ przede wszystkim znacznie bardziej rozbudowany układ chłodzenia zastosowany w laptopie z CPU Intela, który w najwyższej konfiguracji musi odprowadzić ciepło z dwóch układów (CPU + GPU), zamiast jednego (APU).



Szczególnie ciekawie prezentuje się w tym przypadku model z procesorem AMD Ryzen 9 4900U, który jak wiadomo będzie wyposażony w 8 rdzeni x86 Zen 2 z obsługą 16 wątków, oraz IGP z rodziny Vega. Pod względem specyfikacji technicznej opisywany układ nie powinien znacząco różnić się od 4800U, za wyjątkiem wyższych zegarów bazowych.









