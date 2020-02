Poniedziałek 10 lutego 2020 Nadchodzi Radeon Instinct MI100 "Arcturus" z 8192 procesorami strumieniowymi

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 19:05 Serwis Tech Power Up dotarł do BIOSu nowej, planowanej dopiero karty graficznej z rodziny Radeon Instinct, kierowanej do użytkowników biznesowych. Model MI100 (0x1002 0x738C) bazuje na układzie o kodowej nazwie Arcturus, wywodzącym się wprost od desktopowych Navi. To zaś oznacza, że mamy do czynienia z GPU zbudowanym w 7nm z wykorzystaniem architektury RDNA. W tym przypadku mówimy o chipie taktowanym zegarem 1334MHz, w którego skład wchodzi w sumie 128 bloków CU co daje nam aż 8192 procesory strumieniowe. Mimo tak dużej ich liczby TDP Arcturus wynosi jedynie 200W.



Dla porównania w przypadku MI60 (Vega 64, 4096SP) TDP wynosi 300W, a w Radeonie RX 5700XT (2560SP, znacznie wyższy zegar) jest to 225W. Mamy więc do czynienia ze znaczną poprawą efektywności energetycznej względem poprzedniej generacji.



Radeon Instinct MI100 będzie przy tym współpracować z 32GB pamięci RAM typu HBM2 pracującej z zegarem 1000MHz, a AMD zdecydowało się na wsparcie zarówno konstrukcji Samsunga (KHA884901X) jak i Hynixa (H5VR64ESA8H). Pewną niewiadomą pozostaje zastosowany interfejs, ale jeśli sprawdzą się nieoficjalne informacje mówiące o szynie danych 4096-bit, to będziemy mieć do czynienia z kartą komunikującą się z RAMem z prędkością nawet 1TB/s.









