Wtorek 11 lutego 2020 Nvidia, Sony, LG, ZTE, Ericsson oraz Amazon nie pojawią się na MWC 2020

Autor: Wedelek | źródło: własne | 05:01 Pandemia koronawirusa 2019-nCoV skłoniła część wystawców do zrezygnowania z udziału w odbywających się w Barcelonie targów Mobile World Congress. Co prawda zaplanowane na 24 – 27 lutego targi odbywają się z dala od największego ogniska pandemii, którym jest chińskie Wuhan, ale zgromadzenie się w jednym miejscu setek tysięcy uczestników pochodzących z całego świata z pewnością podnosi ryzyko zarażenia. Wśród firm podzielających te obawy znalazły się między innymi Nvidia, Sony, LG, ZTE, Ericsson oraz Amazon, które w tym roku na MWC się nie pojawią. Mimo to organizatorzy przekonują, że targi są bezpieczne, a ich organizacja jest niezagrożona.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.