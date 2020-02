Wtorek 11 lutego 2020 Nowy problem z Windows 7 - system nie chce się wyłączyć

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:15 Użytkownicy Windowsa 7 zgłaszają problemy ze swoimi komputerami, których da się uruchomić ponownie lub wyłączyć z wykorzystaniem dedykowanego przycisku w menu Start. Powiadomiony o tym fakcie Microsoft obiecał przyjrzeć się sprawie i jeśli w systemie znajduje się błąd, to mimo zakończenia wsparcia technicznego zostanie on naprawiony, tak jak miało to miejsce ze źle funkcjonującym mechanizmem rozciągania tapety. Niestety na razie użytkownicy muszą radzić sobie sami, np. zakładając dodatkowe konto administratora z kompletem uprawnień lub korzystając z przycisku na ekranie wyświetlającym się po użyciu kombinacji ALT+CTRL+DEL.



W tym momencie nie wiadomo co powoduje problem, ale są pewne wskazówki, sugerujące, że to niekoniecznie Microsoft jest winny złemu działaniu Windowsa 7, a głównym podejrzanym jest póki co firma Adobe. Część użytkowników metodą prób i błędów odkryło bowiem, że po wyłączeniu usług "Adobe Genuine Monitor Service," "Adobe Genuine Software Integrity Service," oraz "Adobe Update" system zaczyna działać prawidłowo. Jeśli więc macie podobne problemy z Windows 7, to warto najpierw spróbować je wyłączyć.



