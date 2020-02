Wtorek 11 lutego 2020 Nowe wyniki wydajności Ryzena R7 4800HS

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:29 Użytkownik Twittera kryjący się pod pseudonimem TUM APISAK zamieścił na swoim koncie wpis informujący o wydajności mobilnego Ryzena 7 4800HS, który w 3DMarku Time Spy uzyskał około 8730 pkt. To mniej więcej poziom Ryzena 7 2700X (8R/16W, 3,7-4,3GHz, TDP 105W) i sporo więcej niż w przypadku Core i7-9700K (8R/8W, 3,6-4,9GHz, TDP 95W). Przypomnę, że mówimy przecież o układzie mobilnym z TDP na poziomie 35W, który osiąga zbliżone wyniki do ubiegłorocznych CPU dla desktopów. Model Ryzen 7 4800HS to specjalna wersja Ryzena 7 4800H, różniąca się od tego drugiego jedynie współczynnikiem TDP i zegarem bazowym.



W przypadku modelu z H na końcu mamy do czynienia z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym chipem, który ma 8MB pamięci L3 i pracuje z zegarem 2,9GHz (do 4,2GHz z TURBO). W takiej konfiguracji jego TDP wynosi 45W, ale producent może samodzielnie zmienić częstotliwość pracy rdzeni. Dlatego też wjego TDP wynosi w zależności od konfiguracji od 34 do 54W.



Poniżej zestawienie wydajności kilku wybranych procesorów testowanych w benchmarku Time Spy:

• AMD Ryzen 7 3700X: 10,180

• AMD Ryzen 7 4800HS: 8,730

• AMD Ryzen 7 2700X: 8,600

• AMD Ryzen 7 4800H: 8,350

• Intel Core i7-9700K: 8,200

• AMD Ryzen 5 3600: 7,300



Samo AMD twierdzi, że każdy z rdzeni w modelu 4800H ma około 5% więcej mocy niż rdzeń użyty w Core i7-9750H, a to z kolei przekłada się na wynik w Cinebenchu R20 lepszy o 46% od produktu niebieskich i 39% wyższy w FireStrike Physics.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.