Wtorek 11 lutego 2020 Oficjalna premiera Radeona Pro W5500

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:45 Do oferty AMD dołączył właśnie nowy Radeon z serii Pro, dedykowany stacjom roboczym i klientom biznesowym. Model W5500 większość swojej specyfikacji dzieli z Radeonem RX 5500 i podobnie jak on bazuje na 7nm chipie o kodowej nazwie Navi, wyposażonym w 22 bloki CU. Użytkownik ma więc do dyspozycji 1408 procesorów strumieniowych i 32 ROPy. Karta otrzymała również 8GB pamięci RAM typu GDDR6 14Gb/s ze 128-bitową magistralą danych w wersji desktopowej i 4GB w wersji mobilnej. Ta pierwsza pracuje z wyższymi zegarami, a co za tym idzie w operacjach zmiennoprzecinkowych z zachowaniem pojedynczej precyzji (FP32) oferuje 5,35TFLOPSów przy TDP 125W, podczas gdy wersja dedykowana laptopom ma TDP 85W i moc na poziomie 4,79 TFLOPSów.



Sugerowana cena detaliczna Radeona Pro W5500 wynosi $399, a jej sprzedaż ruszy już za kilka dni.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.